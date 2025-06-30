Пособников телефонных мошенников задержали в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двух местных жителей, работавших на телефонных мошенников. Об этом заявила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, один из них оформлял на подставных лиц банковские счета, через которые выводились деньги, а другой обналичивал средства и передавал их остальным участникам схемы.

В свою очередь, их подельники звонили людям под видом сотрудников правоохранительных органов и убеждали их перевести сбережения на так называемые «безопасные счета» под предлогом утечки данных.

Всего от их действий пострадали около 120 человек, а ущерб оценивают более чем в 150 миллионов рублей.

У задержанных изъяли смартфоны, банковские карты и другие вещдоки.

Ранее в МВД рассказали, сотрудниками каких ведомств чаще всего представляются телефонные злоумышленники.