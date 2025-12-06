В Санкт-Петербурге начальника колонии отправили под домашний арест за взятку

В Санкт-Петербурге начальника исправительной колонии отправили под домашний арест за получение крупной взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Павел Михайлов в составе группы лиц брал незаконное вознаграждение за молчание о нарушениях. Всего фигуранты получили порядка 400 тысяч рублей.

Начальник колонии привлек к сотрудничеству осужденного, который отбывал наказание за организацию заказных убийств и пользовался авторитетом среди других осужденных. Мужчина закрывал глаза на происходящее, а взамен получал деньги.

Домашний арест Михайлова продлится как минимум до 4 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что Петербургский суд приговорил легендарного криминального авторитета Владимира Кулибабу к 10 годам тюрьмы. Его обвиняли в организации двойного убийства.