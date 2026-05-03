В Петербурге задержали подростков, стрелявших в школьника

В Санкт-Петербурге задержали подростков, стрелявших в школьника. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по городу и Ленинградской области .

Конфликт произошел вечером 1 мая у торгово-развлекательного центра в районе площади Восстания. В ходе ссоры один из участников выстрелил в 14-летнего подростка из устройства, похожего на пистолет.

На место оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал двоих нападавших — 18-летнего и 14-летнего молодых людей. Как выяснилось, они распылили газовый баллончик и применили самодельное пусковое устройство «Сигнал охотника».

Задержанных доставили в отдел полиции. Изъятое устройство направили на экспертизу. Пострадавшего подростка госпитализировали, ему потребовалась медицинская помощь.

В феврале ученик одной из школ в Александровске в Пермском крае пырнул ножом другого ребенка.