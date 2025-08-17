В Санкт-Петербурге мужчина вырвал сумку с 11 млн рублей у офисного работника

В Санкт-Петербурге начали розыск подозреваемого в грабеже сотрудника офиса на улице Чапаева. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.
Информация о преступлении поступила в правоохранительные органы 16 августа в 18:50. Неизвестный мужчина вырвал портфель с 11 миллионами рублей из рук 29-летнего менеджера в офисе на четвертом этаже одного из бизнес-центров.
После этого злоумышленник скрылся на автомобиле Mercedes-Benz. Полицейские возбудили уголовное дело за разбой. Преступника ищут.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в грабеже с применением оружия. Он напал на жителя микрорайона Кудрово с ножом.
