Подозреваемого в грабеже мужчину задержали во Всеволожском районе Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов Всеволожского района Ленинградской области задержали подозреваемого в грабеже с применением оружия. Мужчина был задержан на территории отделения полиции, куда попал, пытаясь скрыться от преследования, сообщила Neva.Today .

Сообщение о преступлении поступило от жителя микрорайона Кудрово, ставшего жертвой нападения. Пострадавший сообщил, что незнакомец напал на него с ножом и угрожая физической расправой, забрал мобильный телефон жертвы.

Операцию по задержанию организовала полиция, прибывшая на место происшествия. Преступнику удалось убежать и преодолеть ограждение, после чего он неожиданно оказался на территории самого полицейского участка. Именно там стражи правопорядка успешно задержали нарушителя.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего преступления.