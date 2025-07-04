Подозреваемого в грабеже мужчину задержали во Всеволожском районе Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов Всеволожского района Ленинградской области задержали подозреваемого в грабеже с применением оружия. Мужчина был задержан на территории отделения полиции, куда попал, пытаясь скрыться от преследования, сообщила Neva.Today.
Сообщение о преступлении поступило от жителя микрорайона Кудрово, ставшего жертвой нападения. Пострадавший сообщил, что незнакомец напал на него с ножом и угрожая физической расправой, забрал мобильный телефон жертвы.
Операцию по задержанию организовала полиция, прибывшая на место происшествия. Преступнику удалось убежать и преодолеть ограждение, после чего он неожиданно оказался на территории самого полицейского участка. Именно там стражи правопорядка успешно задержали нарушителя.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего преступления.
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