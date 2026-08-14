В Санкт-Петербурге исчез адвокат

Член Невской коллегии адвокатов Шамиль Ахаев три дня не выходил на связь. Он исчез после встречи в Курортном районе Санкт-Петербурга. О поисках мужчины РИА «Новости» сообщили представители отряда «ЛизаАлерт».

Звонок об исчезновении 44-летнего мужчины поступил на горячую линию 11 августа. Предыдущим вечером он уехал на встречу в поселке Репино и перестал выходить на связь.

С кем именно планировал встретиться Ахаев, неизвестно. Его мобильные телефоны отключены со дня исчезновения.

Правоохранительные органы подключились к поискам 12 августа. «ЛизаАлерт» планирует разбить оперштаб в районе Репина.

Ранее инструктор направления «Профилактика» отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер заявила, что шанс отыскать человека живым через три дня после исчезновения равен 50%. Самыми важными считаются первые сутки.