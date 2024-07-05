В Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии

ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре

Фото: РИА «Новости»

В Самаре предотвратили террористический акт на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Управление ФСБ по Самарской области задержало подозреваемого, сообщило РИА «Новости».

«Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — сообщила пресс-служба.

Уголовное дело возбудили по части первой статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части первой статьи 205 УК России «Террористический акт». По версии следствия, местный житель в середине 2023 года начал переписываться с участником проукраинской организации и согласился устроить диверсию. Для этого он присматривал места совершения преступлений и собирал самодельные зажигательные устройства. Во время приготовления к теракту на предприятии ОПК его схватили сотрудники ФСБ и отряда ОМОН «Утес».

В Приморье задержали мужчину, который работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Он передавал за границу данные о железнодорожной инфраструктуре.

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