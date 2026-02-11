В Самаре мужчина на горящем авто врезался в заправку, пытаясь убить человека
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство против мужчины, который въехал на горящем автомобиле в автозаправку в Самаре и травмировал человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
По данным следствия, утром 11 февраля 27-летний житель соседнего региона поджег автомобиль и врезался на нем в заправочную колонку на АЗС в Красноглинском районе.
Целью фигуранта было убийство водителя другой машины, который вместе с работниками заправки находился рядом с колонкой.
Пострадавший получил травмы и попал в больницу. Возгорание потушили сотрудники АЗС.
Подозреваемого задержали правоохранители, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Дело возбудили по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.
Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.
Ранее в Йошкар-Оле задержали подозреваемого в тройном убийстве. Мужчина зарезал троих человек, а затем поджег квартиру с телами.