Тройное убийство произошло в Йошкар-Оле

Правоохранительные органы в Йошкар-Оле задержали подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Республике Марий Эл.

В ночь на 9 февраля в доме по Первомайской улице мужчина 1978 года рождения во время попойки нанес колото-резаные ранения сожительнице, ее двоюродной сестре и сожителю последней.

Затем агрессор поджег квартиру и сбежал, тела погибших нашли во время тушения пожара. Подозреваемого задержали в одной из гостиниц, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее пенсионерку в Заполярье заподозрили в убийстве двух соседок. В конце января 84-летняя женщина подожгла диван в квартире на Советской улице и ушла. Находившиеся в смежной квартире соседки 54 и 77 лет погибли из-за отравления окисью углерода. Подозреваемую отправили на психиатрическую экспертизу.