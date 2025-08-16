В Салавате женщина после избиений подала более 20 заявлений на экс-мужа

Жительница города Салавата в Башкортостане писала более 20 заявлений в полицию на бывшего мужа, который ее периодически избивал. Она так и не дождалась помощи, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, жительница Салавата развелась в супругом в 2022 году. Первое время они общались нейтрально, но с прошлого года мужчина стал ее преследовать и избивать.

Также экс-супруг взял у женщины 700 тысяч рублей, угрожая расправой. Напуганная россиянка обращалась в полицию с заявлениями, но реакции не получила. Она пыталась лишить мужчину отцовства, но также безрезультатно.

