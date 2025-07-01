В Петербурге мужчина зарезал жену на глазах у сына и спрятал тело в диван

СК: в Петербурге мужчина 14 раз ударил жену ножом на глазах у сына

Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в жестоком убийстве: мужчина несколько раз ударил жену ножом на глазах у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Расправу над женщиной устроили в квартире на улице Севастьянова в Колпине.

«По данным следствия, вечером 30 июня злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения <…> нанес своей супруге не менее 14 ударов ножом в область головы и шеи», — заявили в ведомстве.

После случившегося мужчина спрятал тело жертвы в ящик дивана. За всей этой ситуацией наблюдал малолетний сын. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.

Ранее в Ставрополье студенты до смерти забили бейсбольной битой наркокурьера. Следователи задержали подозреваемых, ими оказались четверо иностранцев. Как отметили в СК, за жестокую расправу им пообещали заплатить.