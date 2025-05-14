В Ростовской области задержали начальника управления миграции

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

По версии следствия, сотрудники полиции организовали незаконную миграцию на территории Ростовской области. Фигуранты, зная, что у 18 иностранцев не было сертификатов о владении русским языком и знании истории и российского законодательства, поручили подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные мигрантам разрешения на работу.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что в рамках уголовного дела задержали начальника управления по делам миграции Александра Мельникова и его заместителя.

Сотрудники СК возбудили в отношении полицейских уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

Ранее министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Следователи установили, что с мая 2023 по январь 2024 года он сократил количество товаров, подлежащих поставке по государственному контракту и незаконно перевел 95 миллионов рублей обществу с ограниченной ответственностью.