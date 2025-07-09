В Ростовской области задержали мошенников, похищавших материнский капитал

Сотрудники полиции задержали в Ростовской области руководительницу кредитно-потребительского кооператива, обманом похищавшую средства материнского капитала. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, в 2021–2022 годах женщина находила владельцев сертификатов на маткапитал и предлагала им вложиться в объекты недвижимости. С клиентами заключались фиктивные договоры, затем жертвы получали займы в кооперативе — якобы чтобы купить жилые помещения.

Таким образом кооператив обналичил более 100 сертификатов и причинил государственному бюджету ущерб более чем в 63 миллиона рублей. Женщину задержали, изъяли при обыске вещественные доказательства и отправили под домашний арест.

Ранее цыганка в Челябинской области получила около двух миллионов рублей материнского капитала на детей, которых никогда не было.