Цыганка из Челябинска получила около 2 млн рублей из маткапитала на несуществующих детей

Полицейские задержали цыганку, которая подозревается в мошенничестве при получении выплат. Материальный ущерб от действий женщины составил порядка 2 миллионов рублей. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
По данным следствия, нарушительница предоставила ложные сведения о рождении несуществующих детей и незаконно получила выплаты по программе материнского капитала. Ее действия расцениваются как хищение бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Демография». Фигурантке уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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