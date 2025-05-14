Цыганка из Челябинска получила около 2 млн рублей из маткапитала на несуществующих детей

Полицейские задержали цыганку, которая подозревается в мошенничестве при получении выплат. Материальный ущерб от действий женщины составил порядка 2 миллионов рублей. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

По данным следствия, нарушительница предоставила ложные сведения о рождении несуществующих детей и незаконно получила выплаты по программе материнского капитала. Ее действия расцениваются как хищение бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Демография». Фигурантке уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.