В Ростовской области задержали главу Миллеровского района

Главу администрации Миллеровского района Ростовской области заподозрили в превышении полномочий при обращении с муниципальным имуществом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия, в сентябре 2022 года чиновник приказал обязать образовательные учреждения заключить договоры на эксплуатацию газовых котельных с компанией «Донтеплоэнерго» без проведения предусмотренных законом конкурсных процедур.

«Таким образом, муниципальное имущество на период отопительных сезонов 2022-2023, 2024–2025 годов было передано коммерческой организации на безвозмездной основе, эксплуатируя которое, она получила выгоду имущественного характера», — процитировало сообщение РИА «Новости».

Ущерб бюджету Миллеровского района составил 25 076 186, 56 рублей. При этом в июне 2023 года глава района и «Донтеплоэнерго» заключили концессионное соглашение с нарушениями законодательства. Несмотря на то, что результаты торгов отменили судами в сентябре 2024 года, объекты теплоснабжения до сих пор остаются обремененными этим соглашением.

Ранее вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко заключили под стражу на два месяца. Вместе с ним арестовали директора ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» Евгения Журу. Силовики пришли к ним с обысками и задержали через несколько часов. Чиновника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.