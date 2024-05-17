В Россию экстрадировали подозреваемого в хищении 19 млн руб. при реставрации на Соловках | 360°

Криминал 17 мая 2024, 04:36 В Россию экстрадировали подозреваемого в хищении 19 млн руб. при реставрации на Соловках МВД: полиция Камбоджи выдала гражданина РФ, обвиняемого в хищении на Соловках РИА «Новости»

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Камбоджа выдала российским правоохранителям россиянина Сергея Волкова, которого обвиняют по делу о хищении при реставрации на Соловках. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк, ее слова передало РИА «Новости».

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере», — сказала она.

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По данным следователей, с 2011 по 2016 год правонарушитель вместе с соучастниками похитил бюджетные средства, которые выделило Министерство культуры России. Ущерб составил более 19 миллионов рублей.

Волков был руководителем одной из организаций-подрядчиков, с которой чиновники подписывали госконтракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и ряда построек островов Соловецкого архипелага, добавила представитель МВД.

По ее словам, в январе 2020 года фигуранта начали разыскивать. Появились данные о вероятном пребывании подозреваемого в Королевстве Камбоджа. Камбоджийские партнеры передали информацию о задержании разыскиваемого.

«Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву», — подытожила Волк.

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