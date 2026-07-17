В России завели пять уголовных дел против аналогов бота «Глаз бога»
Российские правоохранители возбудили пять уголовных дел по выявленным интернет-ресурсам, продававшим персональные данные граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России.
Дела против аналогов бота «Глаз бога» завели по статье о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации.
«По указанным пяти уголовным делам продолжается сбор доказательств», — добавили в полиции.
Ранее россиян предостерегли от неосторожного обращения с персональными данными при работе с нейросетями: после загрузки документов человек теряет контроль над своей информацией и не знает, как она может использоваться в дальнейшем.