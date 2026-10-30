В Нижнем Новгороде изъяли 593 литра нелегального алкоголя

Полицейские изъяли из незаконного оборота 593 литра алкогольной продукции в Нижнем Новгороде. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Проверки ночных заведений выявили оборот алкоголя без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и продажи. Больше всего продукции — 565 литров — обнаружили в организации в переулке Вахитова.

Еще в двух заведениях на Нижне-Волжской набережной нашли 7 и 6 литров алкоголя без документов. Аналогичное нарушение выявили в кафе в Городецком переулке, там изъяли 9 литров. Также 6 литров продукции без подтверждающих документов обнаружили в развлекательном заведении на улице Рождественской.

В отношении нарушителей составили протоколы, материалы дел направили в Арбитражный суд Нижегородской области.