В России задержали создателей телеграм-каналов для манипуляций фондовым рынком

Правоохранители пресекли деятельность трех мужчин, которых заподозрили в системном манипулировании российским фондовым рынком. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год злоумышленники воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью искусственного изменения их цены.

Оперативники ГУЭБиПК МВД России и ФСБ установили, что задержанным принадлежали тематические телеграм-каналы. С их помощью злоумышленники призывали приобретать или продавать активы, что влияло на котировки на фондовом рынке.

Против мужчин возбудили уголовное дело, их отправили под стражу.

«По местам их жительства изъяты денежные средства, электронные носители информации, аппаратные криптокошельки, мобильные устройства, банковские и сим-карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — добавила Волк.

