В России задержали основателя крупной индийской фармкомпании из-за фальшивых медикаментов

Основателя крупной индийской фармкомпании Jodas Expoim и его супругу задержали в России по подозрению в поставке контрафактных лекарств. В рамках дела допрошены более 15 человек, включая сотрудников компании. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В понедельник, 17 марта, силовики провели обыски в офисе Jodas Expoim и доме топ-менеджера Сингха Шаши. Правоохранители изъяли телефоны, технику, флешки и свыше 55 миллионов рублей из сейфа.

Расследование связано с ввозом в Россию поддельных препаратов. В ноябре 2024 года индийская таможня обнаружила партию антибиотиков с некорректными данными на этикетках. Несмотря на нарушения, лекарства попали в страну. Позже минздрав приостановил экспорт продукции Jodas Expoim, а в феврале этого года Росздравнадзор подтвердил фальсификацию.

Правоохранители возбудили уголовные дела, в том числе по статье об обороте фальсифицированных медикаментов. Сингха и его жену отпустили под подписку о невыезде.

Jodas Expoim поставляет препараты в государственные и частные медучреждения. Среди последних заказчиков — больницы Санкт-Петербурга, Красноярска, Белгорода, Симферополя и Воронежской области.

Ранее Министерство здравоохранения России признали виновным в попытке выпустить лекарственный препарат, используя поддельные документы. Иск против ведомства подала индийская компания.