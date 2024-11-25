Суд признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике

«Известия»: арбитраж признал вину Минздрава по делу об антибиотике из Индии

В феврале 2024 года индийская компания «Копран Ризерч Лабораториз Лимитед», специализирующаяся на производстве фармацевтических компонентов и готовых лекарственных препаратов, подала иск против Минздрава России.

В своем заявлении компания указала, что регистрация лекарственного средства в реестре министерства прошла с нарушениями, а также сообщила о нарушении своих патентных прав на использование субстанции «Биапенем» для производства препарата.

Ведомство зарегистрировало препарат, используя поддельные документы, что нарушило патентные права. Суд также принял решение отменить государственную регистрацию антибиотика «Биапенем».

Из материалов дела следует, что организация-правообладатель не давала согласия на использование своего продукта, однако другая индийская компания «Джодас Экспоим» предоставила в Министерство здравоохранения поддельное письмо с разрешением.

Ранее стало известно о дефиците с лекарств от невротических расстройств «Сульпирид» в России. Психиатр-нарколог Алексей Магалиф рассказал, что он мог возникнуть из-за прохождения перерегистрации. Однако, заверил эксперт, на рынке достаточно других препаратов, которые вполне могут стать его заменой.