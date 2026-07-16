В России за полгода сократилось число киберпреступлений

За последние полгода число киберпреступлений сократилось на 120 тысяч. Об этом сообщило Минцифры со ссылкой на МВД.

Правонарушений стало меньше из-за предпринятых правительством мер. В 2025 году благодаря пакету законов по борьбе с мошенничеством «Антифрод 1.0» количество случаев онлайн-мошенничества снизилось на 90 тысяч.

«Пострадавшие от телефонных мошенников смогут рассчитывать на компенсацию ущерба от банков или операторов связи, что будет мотивировать организации более тщательно пресекать мошеннические схемы», — подчеркнули в Минцифры.

Как рассказали в министерстве, в ближайшее время на «Госуслугах» появится красная кнопка. С ее помощью пользователь сможет сообщить о мошенничестве. В функционал также добавят возможность установить самозапрет на международные звонки: в личном кабинете на «Госуслугах» или в МФЦ. Для снятия ограничения нужно будет прийти в МФЦ лично.