В России выявили аферу при реализации нацпроекта в сфере образования

В России возбудили дело из-за хищения 50 млн рублей при реализации нацпроекта

В России выявили мошенничество при реализации национального проекта в сфере образования. Возбуждено уголовное дело, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что преступление совершили в 2021 году. По предварительной информации, похитили более 50 миллионов рублей.

«Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — сказал он.

Ранее подполковника Константина Фролова арестовали в рамках уголовного дела комбрига ВДВ Артема Городилова. Речь идет об особо крупном мошенничестве, но детали не разглашаются.

В июле задержали профессора РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве, а прошлой осенью — ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина по той же уголовной статье, но уже в особо крупном размере.