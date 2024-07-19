Профессора РУДН Станишевского задержали по делу о мошенничестве

Силовики задержали директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ученый проходит фигурантом дела о мошенничестве. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявил собеседник.

Источник агентства уточнил, что сейчас со Станишевским проводят следственные действия в рамках уголовного дела.

По открытым данным, Станишевский — доктор химических наук и профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Также он выступает экспертом в проведении государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций. В июне этого года получил звание почетного работника сферы образования России.

В октябре прошлого года фигурантом дела о мошенничестве стал ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин. Головинский суд Москвы по ходатайству следователей арестовал ученого.

По предварительным данным, ученого и еще шесть человек обвинили в растрате 210 миллионов рублей из государственного бюджета, выделенных на создание вакцины от анаплазмоза овец. Но никакого препарата специалисты не представили.