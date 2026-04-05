В России стабилизировали обстановку с подростковой преступностью

За первые два месяца текущего года ситуацию с детской и подростковой преступностью в России стабилизировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Принятые меры позволили стабилизировать оперативную обстановку по итогам двух месяцев 2026 года», — отметили в пресс-центре.

Число предварительно расследованных преступлений, совершенных подростками или при их участии, уменьшилось на 9,6% — с 4,9 тысячи до 4,4 тысячи.

В МВД отметили, что работу в этом направлении ведут непрерывно.

В марте президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД. Он уделил внимание важным проблемам: преступности среди подростков, наркобизнесу и нелегальной миграции.