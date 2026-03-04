Сегодня 17:10 Выступление Путина на заседании коллегии МВД — 2026. Главные заявления Путин сделал предупреждение наркобизнесу 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Владимир Путин 4 марта выступил на расширенном заседании коллегии МВД. Глава государства уделил внимание проблемам подростковой преступности, наркобизнеса и нелегальной миграции. Ключевые заявления президента — в материале 360.ru.

О работе полиции В 2025 году сотрудникам МВД удалось добиться положительных результатов: уровень преступности снизился во всех федеральных округах и 80 регионах страны. Но требуется улучшить работу по раскрытию преступлений. «Само собой разумеется, в первую очередь тяжких и особо тяжких посягательств против личности и против собственности граждан», — отметил Путин.

Он добавил, что актуальная задача МВД заключается в противодействии экономической преступности. Опыта и наработок в этой области достаточно.

Надо последовательно выявлять и вскрывать подобные преступления, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, в других отраслях, имеющих стратегическое значение для безопасности и суверенитета России. Владимир Путин

Глава государства призвал уделять внимание национальным проектам и программам, направленным на улучшение качества жизни россиян. «Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищений, нецелевого использования и тем более вывода за рубеж. К сожалению, это до сих пор продолжается», — сказал президент.

Подростковая преступность и агрессия Во время заседания Путин обратил внимание, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. Доля тяжких преступлений превысила 40%.

Практика показывает, что молодых людей нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность, вербуют в криминальную среду. Почти половина, 45% подростков, совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия. Владимир Путин

Путин поручил оперативно выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые хотят использовать детей в своих целях. Подстрекателям теперь грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного срока.

Важно подключать подростков к волонтерской деятельности и спорту. «Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого», — заявил президент. Российский лидер подчеркнул, что особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения тинейджеров в школах и колледжах.

МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений. Владимир Путин

О выборах-2026 В сентябре 2026 года в России состоятся выборы в Госдуму и региональные избиркомы. Депутатов федерального уровня впервые будут выбирать на исторических территориях — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. «Крайне важно создать все условия для свободного и безопасного волеизъявления граждан», — уточнил Путин.

Экстремистские преступления За последний год увеличилось число преступлений экстремистской направленности. «Надо жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», — поставил задачу глава государства.

О безопасности на дорогах Сегодня к ГИБДД предъявляются повышенные требования. «В 2025 году удалось хоть и незначительно, но улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, с детским дорожно-транспортным травматизмом», — сказал российский лидер. Он напомнил о большой совместной работе сотрудников ГИБДД, региональных и муниципальных властей, представителей автодорожного и транспортного хозяйств, а также строительного комплекса.

Ключевой ориентир здесь — положения Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030-го и c перспективой до 2036 года, утвержденной в ноябре прошлого года. Владимир Путин

О нелегальной миграции Россия должна выйти на новый уровень в борьбе с незаконной миграцией, а создание в системе МВД миграционной службы станет серьезным подспорьем в этой работе. «Конечно, мы прекрасно понимаем, что работа велась и до этого, но все-таки в последнее время и сам статус этой службы, и принимаемые здесь решения должны дать, на мой взгляд, уже в целом дают, определенный результат, так же как и принятая осенью прошлого года Концепция государственной миграционной политики», — отметил Путин.

О киберпреступлениях В прошлом году общее количество киберпреступлений сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы — пенсионеров. «И это, безусловно, в том числе результат системных мер информационно-предупредительного характера, которые реализуются органами внутренних дел, другими нашими специальными службами и правоохранительными органами», — подчеркнул президент. Он указал на важность активизировать возмещение ущерба потерпевшим и добавил, что для людей, потерявших накопления и попавших в долговую зависимость, это очень острый вопрос.

О наркобизнесе Борьба с наркобизнесом должна быть более наступательной — с 1 марта 2026 года в России установили уголовную ответственность за пропаганду запрещенных веществ. «Те, кто спекулирует, паразитирует на этой теме, кто ставит под удар жизнь, здоровье наших молодых поколений, должны понимать, что теперь они столкнутся с гораздо более серьезными последствиями для себя», — резюмировал Путин. Он добавил, что МВД и другие профильные органы должны нарабатывать необходимую правоприменительную практику.