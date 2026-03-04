Выступление Путина на заседании коллегии МВД — 2026. Главные заявления
Путин сделал предупреждение наркобизнесу
Владимир Путин 4 марта выступил на расширенном заседании коллегии МВД. Глава государства уделил внимание проблемам подростковой преступности, наркобизнеса и нелегальной миграции. Ключевые заявления президента — в материале 360.ru.
О работе полиции
В 2025 году сотрудникам МВД удалось добиться положительных результатов: уровень преступности снизился во всех федеральных округах и 80 регионах страны.
Но требуется улучшить работу по раскрытию преступлений.
«Само собой разумеется, в первую очередь тяжких и особо тяжких посягательств против личности и против собственности граждан», — отметил Путин.
Он добавил, что актуальная задача МВД заключается в противодействии экономической преступности. Опыта и наработок в этой области достаточно.
Надо последовательно выявлять и вскрывать подобные преступления, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, в других отраслях, имеющих стратегическое значение для безопасности и суверенитета России.
Владимир Путин
Глава государства призвал уделять внимание национальным проектам и программам, направленным на улучшение качества жизни россиян.
«Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищений, нецелевого использования и тем более вывода за рубеж. К сожалению, это до сих пор продолжается», — сказал президент.
Подростковая преступность и агрессия
Во время заседания Путин обратил внимание, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. Доля тяжких преступлений превысила 40%.
Практика показывает, что молодых людей нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность, вербуют в криминальную среду. Почти половина, 45% подростков, совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия.
Владимир Путин
Путин поручил оперативно выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые хотят использовать детей в своих целях. Подстрекателям теперь грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного срока.
Важно подключать подростков к волонтерской деятельности и спорту.
«Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого», — заявил президент.
Российский лидер подчеркнул, что особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения тинейджеров в школах и колледжах.
МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений.
Владимир Путин
О выборах-2026
В сентябре 2026 года в России состоятся выборы в Госдуму и региональные избиркомы. Депутатов федерального уровня впервые будут выбирать на исторических территориях — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
«Крайне важно создать все условия для свободного и безопасного волеизъявления граждан», — уточнил Путин.
Экстремистские преступления
За последний год увеличилось число преступлений экстремистской направленности.
«Надо жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», — поставил задачу глава государства.
О безопасности на дорогах
Сегодня к ГИБДД предъявляются повышенные требования.
«В 2025 году удалось хоть и незначительно, но улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, с детским дорожно-транспортным травматизмом», — сказал российский лидер.
Он напомнил о большой совместной работе сотрудников ГИБДД, региональных и муниципальных властей, представителей автодорожного и транспортного хозяйств, а также строительного комплекса.
Ключевой ориентир здесь — положения Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030-го и c перспективой до 2036 года, утвержденной в ноябре прошлого года.
Владимир Путин
О нелегальной миграции
Россия должна выйти на новый уровень в борьбе с незаконной миграцией, а создание в системе МВД миграционной службы станет серьезным подспорьем в этой работе.
«Конечно, мы прекрасно понимаем, что работа велась и до этого, но все-таки в последнее время и сам статус этой службы, и принимаемые здесь решения должны дать, на мой взгляд, уже в целом дают, определенный результат, так же как и принятая осенью прошлого года Концепция государственной миграционной политики», — отметил Путин.
О киберпреступлениях
В прошлом году общее количество киберпреступлений сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы — пенсионеров.
«И это, безусловно, в том числе результат системных мер информационно-предупредительного характера, которые реализуются органами внутренних дел, другими нашими специальными службами и правоохранительными органами», — подчеркнул президент.
Он указал на важность активизировать возмещение ущерба потерпевшим и добавил, что для людей, потерявших накопления и попавших в долговую зависимость, это очень острый вопрос.
О наркобизнесе
Борьба с наркобизнесом должна быть более наступательной — с 1 марта 2026 года в России установили уголовную ответственность за пропаганду запрещенных веществ.
«Те, кто спекулирует, паразитирует на этой теме, кто ставит под удар жизнь, здоровье наших молодых поколений, должны понимать, что теперь они столкнутся с гораздо более серьезными последствиями для себя», — резюмировал Путин.
Он добавил, что МВД и другие профильные органы должны нарабатывать необходимую правоприменительную практику.