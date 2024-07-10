В России объявили в розыск экс-президента харьковского «Металлиста»
Экс-президента харьковского «Металлиста» Ярославского объявили в розыск в России
Бывшего президента харьковского футбольного клуба «Металлист» и экс-депутат Верховной рады Александра Ярославского объявили в розыск в России. Карточку с его данными опубликовали в базе МВД РФ.
«Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК», — написали в базе министерства.
При этом статью Уголовного кодекса, которую ему вменили, не указали.
В среду, 10 июля, Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заочном аресте уехавшей за границу и находящейся в розыске телеведущей Татьяны Лазаревой*. Ее обвинили в публичных призывах к терроризму и его публичном оправдании.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.