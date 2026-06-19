В России накрыли контрабандистов с 286 упаковками БАДов

Полиция выявила незаконный ввоз в Россию партий биологически активных добавок, содержащих сильнодействующие вещества. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Одним из последних примеров является пресечение попытки ввоза партий БАДов, содержащих около 30 килограммов сильнодействующего вещества», — написала она.

Следствие выяснило, что поставки шли из Казахстана, Китая и Турции через автомобильные пункты пропуска. Товар хотели продавать с помощью почтовых отправлений и маркетплейсов.

Правоохранители завели уголовные дела по фактам незаконного оборота и контрабанды сильнодействующих веществ. Расследование продолжается.

Ранее в России заблокировали около 5,3 тысячи интернет-сайтов, где продавали запрещенные в стране БАДы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточняла, что активные добавки содержали опасные вещества.