В России ликвидировали банду спонсоров ВСУ, которые вывели из страны 2,5 миллиарда

СК и ФСБ ликвидировали банду спонсоров ВСУ, которые вывели из страны 2,5 млрд

ФСБ и СК накрыли организованную группу, участники которой выводили из страны деньги и спонсировали ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Правоохранители задержали пятерых преступников. Организатором группировки оказался гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга. Его объявили в международный розыск.

СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе террористической.

«Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников», — отметили в ведомстве.

Группировка совершила около 500 банковских переводов на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Также преступники систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинской армии.

Ранее в Климовске задержали россиянина, который финансировал ВСУ. Мужчина с января 2024 по апрель 2025 года переводил деньги на счета, используемые для помощи украинской армии.