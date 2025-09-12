Сотрудники ОМОН задержали подозреваемого в финансировании ВСУ в Климовске

Сотрудники ОМОН «Русич» подмосковной Росгвардии помогли задержать гражданина, подозреваемого в финансировании ВСУ. Правоохранители арестовали мужчину в Климовске вместе с коллегами из ФСБ.

По данным следствия, с января 2024 по апрель 2025 года россиянин переводил деньги на счета, используемые для помощи украинским военным.

Кроме того, подозреваемый собирался участвовать в специальной военной операции на стороне противника и склонял других граждан противостоять России.

Возбуждено уголовное дело.