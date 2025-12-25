В России боевика ВСУ заочно осудили за жестокое обращение с пленными

Начальник Сумского отдела военной службы правопорядка, который допустил жестокое обращение с российскими военнопленными, заочно осужден. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале .

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора», — отметили в ведомстве.

Следствие и суд установили, что фигурант в августе 2024 года насилии в отношении попавших в плен российских военных.

Начальника отдела объявили в межгосударственный розыск. Ему назначили (заочно) наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в России осудили более 250 участников вторжения ВСУ в Курскую область.