В Рязанской области работодатель оставил без денег участника спецоперации

Военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, оставили без денег, которые были положены ему при увольнении. Об этом сообщили в пресс-службы прокуратуры Рязанской области.

Правоохранители установили, что боец СВО вернулся со службы и устроился на работу в одно из предприятий. Там он занимал должность слесаря. Когда мужчина решил уйти из компании, работодатель не произвел с сотрудником положенный по закону окончательный расчет при увольнении. Работнику должны были выплатить 23 тысячи рублей.

Прокуратура встала на сторону военнослужащего. В отношении его бывшего руководителя возбудили дело об административном правонарушении по статье о невыплате в установленный срок заработной платы.

«После вмешательства прокуратуры права заявителя восстановлены, с ним произведен окончательный расчет», — добавили в ведомстве.

Ранее военная прокуратура помогла еще одному бойцу СВО из Подмосковья получить выплаты. Из-за внесения ошибочных сведений ему пять месяцев не могли предоставить денежное довольствие.