Жителю Тюменской области присудили 10 лет тюрьмы за убийство соседа

В Тюменской области суд вынес приговор местному жителю, который виновен в причинении смерти по неосторожности. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Следствие выяснило, что обвиняемый несколько раз ударил своего соседа по голове и телу, после чего тот упал и ударился затылком об асфальт. Мужчина перенес погибшего во двор и закопал в грунте погреба. В суде он рассказал, что сосед хотел отравить его собаку, а также нападал на него с ножом.

Тюменца признали виновным в убийстве и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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