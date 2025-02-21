В Реутове вынесли приговор мошенникам, обманувшим жителей Подмосковья на 5,5 млн

Реутовский городской суд приговорил троих мошенников, похитивших почти 5,5 миллиона рублей, к реальным срокам. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

С мая по декабрь 2023 года подсудимые обзванивали жителей Подмосковья, представляясь сотрудниками то «Госуслуг», то службы безопасности Центробанка, то спецслужб.

Они сообщали своим жертвам, что у тех пытаются похитить деньги, и предлагали перевести сбережения на так называемые «безопасные счета», которые на самом деле принадлежали самим мошенникам.

Один из подсудимых получил пять лет лишения свободы, двое других — по четыре.

Ранее передали в суд дело против создателей и участников мошеннического кол-центра в Бердянске, которые с 2020 года обманывали россиян. Их работу пресекли только после начала спецоперации, когда офис нашли вошедшие в город российские военные. Сумма ущерба от их действий превысила 85,7 миллиона рублей.