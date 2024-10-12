В расстрелянной машине в Ингушетии погибли сотрудник ППС и его родственники

Жертвами обстрела автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник патрульно-постовой службы (ППС), который в тот момент находился не на службе, и два его родственника. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.

По предварительной информации, автомобиль с сотрудником ППС обстреляли около 21:40 в городе Назрани возле пересечения автомобильной дороги федерального значения «Кавказ» и автодороги Назрань — Магас.

«В результате трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения. Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», — уточнили в ведомстве.

Сейчас ингушские полицейские разыскивают злоумышленников.

Кадры сгоревшей машины, на которой скрылись обстрелявшие автомобиль сотрудника ППС злоумышленники, опубликовали «Известия».

После нападения на полицейскую машину в Ингушетии следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.