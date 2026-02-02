В Прокопьевске задержали владельцев сауны, где при пожаре погибли студенты

Фото: Пресс-служба МЧС

Индивидуального предпринимателя и его брата задержали в Прокопьевске по делу о гибели студентов при пожаре в частной сауне. Об этом РИА «Новости» сообщили в СК России.

Владельцев заведения заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Задержаны индивидуальный предприниматель и его брат», — сказали в Следкоме.

Пожар в сауне в Прокопьевске произошел в субботу на площади 70 квадратных метров. Жертвами стали пятеро подростков. Следователи завели уголовное дело. Свидетели сообщили, что одной девушке удалось спастись.

Правоохранители также поймали администратора сауны, ей предъявили обвинение.

