В Прокопьевске задержали владельцев сауны, где при пожаре погибли студенты
Индивидуального предпринимателя и его брата задержали в Прокопьевске по делу о гибели студентов при пожаре в частной сауне. Об этом РИА «Новости» сообщили в СК России.
Владельцев заведения заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Задержаны индивидуальный предприниматель и его брат», — сказали в Следкоме.
Пожар в сауне в Прокопьевске произошел в субботу на площади 70 квадратных метров. Жертвами стали пятеро подростков. Следователи завели уголовное дело. Свидетели сообщили, что одной девушке удалось спастись.
Правоохранители также поймали администратора сауны, ей предъявили обвинение.