В Приморье злоумышленник похитил 4 млн рублей у матери погибшего участника СВО

В Приморье взяли под стражу мужчину, обвиняемого в хищении свыше четырех миллионов рублей у матери погибшего бойца СВО. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, 30 апреля 2026 года 50-летний преступник, действуя в сговоре с неизвестными лицами, обманул 47-летнюю женщину. Выдав себя за сотрудников банка, они убедили ее передать им 4,3 миллиона рублей, которые она получила после гибели сына в ходе специальной военной операции, под предлогом сохранности ее сбережений.

«С учетом позиции прокуратуры судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца!» — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «мошенничество». Оно находится на контроле прокуратуры Михайловского района.

