Пенсионерка из Нижегородской области лишилась 3,5 млн рублей после общения с мошенниками

В Дзержинске 74-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, злоумышленники позвонили пенсионерке и заявили, что от ее имени якобы финансируют террористов. Для «декларирования» денег ей велели передать все наличные курьеру.

Женщина собрала 3,5 миллиона рублей, упаковала их в полиэтиленовый пакет, перемотала скотчем и передала доставщику, назвав условный пароль. По данному факту возбуждено уголовное дело.