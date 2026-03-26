В Приморье задержали банду, вымогавшую деньги у жен погибших бойцов СВО

В Приморском крае сотрудники полиции совместно с УФСБ задержали подозреваемых в вымогательстве у родственников погибших бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«По версии следствия, злоумышленники под надуманным предлогом требовали деньги у матерей и жен военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

В итоге задержали трех россиян, причастных к созданию преступной группы: двое мужчин с предыдущими судимостями (1979 и 1981 годов рождения), а также женщина 1993 года рождения.

Возбудили уголовное дело по статье о крупном вымогательстве, совершенном группой лиц по сговору. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный пострадавшим — более трех миллионов рублей. Расследование продолжается.

Ранее в Москве задержали банду, вымогавшую деньги у раненых военных. Участники ОПГ потребовали у бойца спецоперации более одного миллиона рублей.