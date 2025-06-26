Монголия вышлет россиянина, обвиняемого в хищении более 94 млн рублей

Генерального директора и учредителя ООО «Вэйстконсалтинг» Соднома Будатарова, обвиняемого в мошенничестве, экстрадируют из Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Генпрокуратура России добилась экстрадиции из Монголии Соднома Будатарова, обвиняемого по уголовному делу о хищении более 94 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2023 фигурант совместно с руководителями двух других фирм похитил бюджетные средства, которые были выделены для ликвидации мусора на территории Тункинского национального парка. Деньги они получили в рамках национального проекта «Экология» по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал».

Кроме того, обвиняемые завысили стоимость работ. Ущерб от их преступной деятельность превысил 94 миллиона рублей.

Будатаров решил скрыться от следствия на территории Монголии. Правоохранители вычислили его и в ближайшее время доставят в Улан-Удэ.

Ранее россиянина Алексея Федорова, обвиняемого в хищении и отмывании денег садоводов Ленинградской области, выслали из Индонезии.