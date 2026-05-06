В Приморье продавщица украла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла

Жительницу Большого Камня, работавшую продавщицей на торговой точке с лотерейными билетами, будут судить за присвоение чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Судя по материалам дела, женщина украла свыше 700 билетов на общую сумму около 400 тысяч рублей. При этом выиграть она так и не смогла. В феврале злоумышленницу задержали.

В прошлом году похожий случай произошел в Свердловской области. Там продавщица из Краснотурьинска украла больше тысячи билетов в надежде сорвать большой куш, но тоже не смогла ничего выиграть. Однако в итоге она избежала приговора, поскольку полностью признала вину и возместила ущерб — 271 570 рублей.