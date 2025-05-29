Продавщица «Столото» из Урала похитила свыше тысячи билетов, но не выиграла

В Краснотурьинске (Свердловская область) сотрудница пункта «Столото» похитила более 1000 лотерейных билетов в надежде сорвать большой куш, однако удача обошла ее стороной. Со временем преступницу разоблачили и привлекли к ответственности, однако суд не назначил ей наказания, написал сайт Ura.ru.
Согласно данным пресс-службы, с января по март 2025 года продавец в поисках выигрыша испортила 1183 билета, которые были в ее ведении. Таким образом, она растратила вверенное ей имущество, причинив АО «Лотереи Москвы» ущерб в размере 271 570 рублей.
Женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб, после чего попросила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Суд освободил ее от штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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