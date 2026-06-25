В Анапе подросток ударил ножом сверстника возле детской площадки

Двенадцатилетний подросток в Анапе ударил сверстника предметом, похожим на нож. Об этом сообщил официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю в «Максе» .

Конфликт между двумя мальчиками произошел 20 июня возле детской площадки на Супсехском шоссе. В процессе один из них ударил другого предметом, схожим с ножом, и убежал.

Пострадавшему оказали помощь, его жизни ничего не угрожает. Подростка, нанесшего удар, нашли, орудие изъяли. На его мать завели административное дело.

Правоохранители продолжают разбирательства.

Ранее в подмосковном Подольске 13-летний школьник поджег АЗС по указаниям неизвестного, с которым общался в интернете. Школьник утверждает, что его обманули и запугали.