В Приморье пьяный отец зарезал сына и попал под стражу

Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве сына

В Приморском крае арестовали местного жителя по подозрению в убийстве сына. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Следствие выяснило, что вечером 12 октября 2025 года в квартире дома на улице Озерной города Артема подозреваемый повздорил со своим сыном.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения 54-летний мужчина нанес сыну удар ножом в шею, что привело к смерти потерпевшего», — заявили в прокуратуре.

Фигуранта заключили под стражу на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ранее неизвестный мужчина напал с ножом на 34-летнюю жительницу Казани. Злоумышленник ударил женщину в шею, пострадавшую госпитализировали.