В Приморье осудили отравившую детей крысиным ядом россиянку

Октябрьский районный суд рассмотрел дело об отравлении школьников крысиным ядом. Он приговорил сотрудницу дезинфекционной станции к году ограничения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Обвиняемую признали виновной в преступлении по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, из-за которого по неосторожности возникла угроза наступления массового отравления людей.

Следствие установило, что фигурантка уголовного дела передала сотрудникам школы крысиный яд, хотя те не обладали квалификацией для проведения дератизации.

«В результате пятеро несовершеннолетних случайно употребили приманку для грызунов — детям потребовалась госпитализация», — отметили в пресс-службе.

Обвиняемая признала вину в полном объеме.

Крысиный яд рассыпали в школе под трубой отопления в одном из кабинетов. Во время перемены второклассников заинтересовало необычное вещество и они его потрогали. После контакта с отравой школьникам стало плохо.