Директора частной школы Москвы осудили за покушение на убийство жены любовника | 360°

Криминал 23 апреля 2024, 22:55 Директора частной школы Москвы осудили за покушение на убийство жены любовника Директор частной школы Москвы уехала в колонию за покушение на убийство РИА «Новости»

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Директора московской частной школы Василису Маслову признали виновной в попытке убить жену своего любовника. Суд приговорил женщину к девяти годам колонии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Признать Маслову Василису Андреевну виновной… назначить ей девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев», — заявил судья.

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Также реальные сроки получили пособники Масловой. Николая Фролова приговорили к пяти годам, а Ирина Погарченко получила четыре с половиной года колонии.

Сторона обвинения просила суд назначить подсудимым более долгие сроки: 11 лет для Масловой, семь — Фролову и шесть — Подгарченко.

По версии следствия, Маслова из ревности решила убить жену своего любовника Светлану Хананашвили.

Для этого она привлекла двух своих бывших учеников — Николая Фролова и Ирину Подгарченко. В январе 2020 года злоумышленники подкараулили свою жертву, и Фролов несколько раз ударил женщину ножом.

Пострадавшую нашли случайные прохожие. Они вызвали скорую помощь, и врачи смогли спасти женщину. Спустя несколько дней Маслову и ее сообщников арестовали.