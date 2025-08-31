Подростки избили школьницу на стадионе под Калининградом
В поселке Гусево Калининградской области две школьницы избили свою 13-летнюю знакомую. Прокуратура начала проверку по делу, сообщили в региональном ведомстве.
Девочку били по лицу и голове, вырывали волосы. Нападавшими оказались сверстницы 13 и 14 лет. Девочек никто не останавливал: стоящие рядом ребята лишь хохотали, заглушая крики жертвы. Кадры опубликовал Telegram-канал Amber Mash.
Прохожая пыталась остановить избиение, однако агрессорши просто сменили место и продолжили. После их оттащили мальчики-подростки.
«У школьницы диагностированы ушибы и другие травмы», — уточнили в прокуратуре.
Полиция уже установила личности участников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.