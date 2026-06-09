В Новосибирской области пенсионеры задушили собственного сына

В Новосибирской области 45-летнего мужчину задушили собственные родители. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, они давно конфликтовали с сыном из-за его образа жизни. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Следователь предъявил обвинение.

По информации телеграм-канала Baza, мужчина был несколько раз судим и часто выпивал. В роковой день он заявился к родителям, будучи снова в подпитии. Начался очередной скандал, который и привел к убийству.

Ранее в Екатеринбурге женщина пять дней жила с телом младшего сына в шкафу, не зная, что он там и что его убил старший брат.