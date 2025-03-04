В Приднестровье раздававшую печенье с ядом жительницу отправили на лечение

Верховный суд непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) постановил отправить на принудительное лечение 35-летнюю местную жительницу, которая раздавала прохожим отравленное печенье. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие установило, что фигурантка начинала печенье и булочки крысиным ядом, а затем угощала ими людей, гуляющих в Екатерининском парке.

«Судебно-психиатрической экспертизой, проведенной на этапе расследования, установлено, что подсудимая страдает психическим расстройством и совершила преступление в состоянии невменяемости», — отметили в ведомстве.

Суд признал обвиняемую невменяемой и освободил ее от уголовной ответственности. Подсудимая отправится в психиатрический стационар и будет находиться под постоянным наблюдением.

Ранее в Приморье крысиным ядом отравились пятеро школьников. Дети контактировали с опасными веществами, рассыпанными под трубой отопления в школе. После этого учащихся госпитализировали с симптомами отравления.