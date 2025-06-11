Стрелком в Граце оказался молодой австриец

Стрелявший является гражданином страны. Он жил вместе с матерью в пригороде. Перед нападением стрелок записал для нее видеоролик, в котором просил прощения. Женщина получила письмо через 24 минуты после того, как произошло массовое убийство.

По информации издания, мать стрелка является австрийкой, а отец имеет армянские корни.

Преступник застрелил десять человек, еще 11 получили ранения. Сам нападающий не выжил — после содеянного он покончил с собой. Перед нападением он оставил послание, в котором рассказал об издевательствах и буллинге в школе. Также преступник попросил после его смерти позаботиться об оставшейся без хозяина кошке.

Нападавший устроил стрельбу на территории школы. Ранения получили ученики и преподаватели.