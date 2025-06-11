Стрелком в Граце оказался молодой австриец
Kronen Zeitung: стрелявшему в Граце мужчине был 21 год
Правоохранители выяснили личность 21-летнего стрелка, открывшего огонь по людям в австрийском городе Грац. Об этом сообщила газета Kronen Zeitung.
Стрелявший является гражданином страны. Он жил вместе с матерью в пригороде. Перед нападением стрелок записал для нее видеоролик, в котором просил прощения. Женщина получила письмо через 24 минуты после того, как произошло массовое убийство.
По информации издания, мать стрелка является австрийкой, а отец имеет армянские корни.
Преступник застрелил десять человек, еще 11 получили ранения. Сам нападающий не выжил — после содеянного он покончил с собой. Перед нападением он оставил послание, в котором рассказал об издевательствах и буллинге в школе. Также преступник попросил после его смерти позаботиться об оставшейся без хозяина кошке.
Нападавший устроил стрельбу на территории школы. Ранения получили ученики и преподаватели.